Десятки тысяч россиян остались без света

Во Владивостоке почти 30 тысяч человек остались без света из-за аварии

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем во вторник, 3 февраля, на электросетях компании «ДРСК». Отключение света затронуло более 150 частных и многоквартирных домов. Обесточенные здания находятся на улицах Алтайская, Амурская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Уборевича, Некрасовская, Уткинская и на Океанском проспекте. Свет также пропал в семи образовательных учреждениях.

В общей сложности без доступа к электричеству остаются более 28 тысяч человек. «Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения коммунальных услуг во Владивостоке», — заявили в ведомстве.

