Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 3 февраля 2026Экономика

Десятки тысяч россиян остались без света

Во Владивостоке почти 30 тысяч человек остались без света из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем во вторник, 3 февраля, на электросетях компании «ДРСК». Отключение света затронуло более 150 частных и многоквартирных домов. Обесточенные здания находятся на улицах Алтайская, Амурская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Уборевича, Некрасовская, Уткинская и на Океанском проспекте. Свет также пропал в семи образовательных учреждениях.

В общей сложности без доступа к электричеству остаются более 28 тысяч человек. «Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения коммунальных услуг во Владивостоке», — заявили в ведомстве.

Ранее деревня Малиновка под Челябинском осталась без света в 30-градусный мороз. Электроснабжение в населенном пункте приостановили из-за аварии на сетях — был поврежден участок линии электропередачи, который проходит под автодорогой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Названа причина смерти диктора Светланы Жильцовой

    Боец СВО прокомментировал слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

    Кличко заявил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Названа причина нападения российской школьницы с ножом на сверстницу

    Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

    Том Круз испугался британских грабителей

    Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok