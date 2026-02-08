Сийярто заявил, что в Брюсселе царствует фанатизм войны

В Брюсселе сейчас царствует фанатизм войны. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, о чем он рассказал в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны», — признался руководитель дипломатического ведомства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы Европа не мешала главе Белого дома Дональду Трампу. По мнению дипломата, лидеры ЕС совершенно не заинтересованы в том, чтобы Вашингтон и Москва пришли к мирному соглашению по Украине без их участия.

До этого Сийярто высказался о словах генсека НАТО Марка Рютте, который рассказал о появлении западных войск на Украине. Он назвал заявления политика «скандальными и возмутительными».