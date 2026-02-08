Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 8 февраля 2026Мир

В ЕС рассказали о фанатизме войны

Сийярто заявил, что в Брюсселе царствует фанатизм войны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Брюсселе сейчас царствует фанатизм войны. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, о чем он рассказал в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны», — признался руководитель дипломатического ведомства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине уже бы закончился, если бы Европа не мешала главе Белого дома Дональду Трампу. По мнению дипломата, лидеры ЕС совершенно не заинтересованы в том, чтобы Вашингтон и Москва пришли к мирному соглашению по Украине без их участия.

До этого Сийярто высказался о словах генсека НАТО Марка Рютте, который рассказал о появлении западных войск на Украине. Он назвал заявления политика «скандальными и возмутительными».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с Лукашенко

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    На Западе предупредили об уловке Киева с иностранными войсками

    В Европе высказались о «головорезах Зеленского»

    На Западе признали просчет в отношении России

    В ЕС рассказали о фанатизме войны

    Лавров процитировал Высоцкого

    Глава МИД Украины жестко высказался о Донбассе и Крыме

    В стране ЕС назвали главное препятствие к миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok