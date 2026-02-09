Йохем: Европа нуждается в российской угрозе для достижения суверенитета

Европейскому союзу (ЕС) необходим концепт «российской угрозы» для политических целей. Такое мнение выразил немецкий юрист, политолог Эрик Йохем в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Комментируя новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, Йохем заявил, что Евросоюз ведет неформальную войну против России. При этом эксперт указал, что власти ЕС умышленно вводят в заблуждение свое население, обвиняя Москву в агрессивности.

Политолог отметил, что РФ борется за свой суверенитет. «Эта борьба за суверенитет порождает стремление к суверенитету внутри ЕС. Именно поэтому ЕС нуждается в угрозе со стороны России, которой на самом деле не существует. Россия, конечно, не собирается нападать ни на ЕС, ни на НАТО. Но ЕС должен это утверждать. (...) Ему нужен противник, от которого он будет отталкиваться, чтобы достичь суверенитета», — высказался Йохем.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам Фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.