В Госдуме отреагировали на появление в продаже косметики с запрещенным составом

Депутат Куринный: Косметика со стволовыми клетками человека — рекламный трюк

Продажа на российских маркетплейсах косметических средств, в состав которых входят стволовые клетки человека, вероятно, является маркетинговой уловкой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный. Он допустил, что может иметь место недобросовестная реклама.

Появление в продаже жидких патчей, содержащих якобы стволовые клетки человека, заметили пользователи российских маркетплейсов. Известно, что продавать такие средства в России и Европе запрещено. «Лента.ру» нашла необычный товар, но позже маркетплейс удалил его с площадки.

«Я думаю, что это такой рекламный трюк, — сказал депутат. — Живые стволовые клетки невозможно размещать или сохранять в косметике. Так что, вероятно, это больше маркетинговая уловка для привлечения внимания. Скорее, речь идет о недобросовестной рекламе, о чем можно написать жалобу».

