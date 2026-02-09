Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 9 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на появление в продаже косметики с запрещенным составом

Депутат Куринный: Косметика со стволовыми клетками человека — рекламный трюк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Продажа на российских маркетплейсах косметических средств, в состав которых входят стволовые клетки человека, вероятно, является маркетинговой уловкой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный. Он допустил, что может иметь место недобросовестная реклама.

Появление в продаже жидких патчей, содержащих якобы стволовые клетки человека, заметили пользователи российских маркетплейсов. Известно, что продавать такие средства в России и Европе запрещено. «Лента.ру» нашла необычный товар, но позже маркетплейс удалил его с площадки.

«Я думаю, что это такой рекламный трюк, — сказал депутат. — Живые стволовые клетки невозможно размещать или сохранять в косметике. Так что, вероятно, это больше маркетинговая уловка для привлечения внимания. Скорее, речь идет о недобросовестной рекламе, о чем можно написать жалобу».

Ранее косметолог Елена Ильчук предупредила, что косметика с кислотами и ретиноидами повреждает кожный барьер в холодный сезон. Она объяснила, что зимой кожа находится в условиях постоянного стресса из-за неблагоприятных погодных условий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Россиянка поссорилась с восьмилетним мальчиком и ударила его ногой в лицо

    В российском городе из кранов полился «кофе»

    Юрий Лоза раскритиковал идеи Илона Маска

    Россиянин отсудил у дилера Geely миллионы и поплатился

    Известный российский панк-рокер попал под уголовное дело

    В Госдуме отреагировали на появление в продаже косметики с запрещенным составом

    Россиян предупредили о росте цен на газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok