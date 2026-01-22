Женщин предупредили об опасности некоторых ингредиентов в антивозрастной косметике зимой

Врач Ильчук: Косметика с кислотами и ретиноидами повреждает кожный барьер зимой

Косметика с кислотами и ретиноидами повреждает кожный барьер в холодный сезон, предупредила врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук. Об опасности некоторых ингредиентах в антивозрастных средствах для домашнего использования она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Ильчук, зимой кожа находится в условиях постоянного стресса из-за неблагоприятных погодных условий, сухого воздуха в помещениях, горячей воды и слишком активного очищения. Однако ее защитный барьер обычно повреждается не одним косметическим средством, а комплексным агрессивным уходом, включающим ретиноиды, кислотные тоники, скрабы. «Если после умывания лицо тянет, обычный увлажняющий крем жжет, появляются красные пятна, шелушение, а кожа становится похожей на пергамент — это чаще всего указывает на поврежденный защитный барьер», — объяснила косметолог.

Врач уточнила, что частая причина этого — наложение активов друг на друга. В связи с этим она посоветовала не использовать кислоты и ретиноиды в один вечер и на зиму снижать частоту их применения. Ретиноид надо наносить на кожу один-два раза в неделю (или реже, если кожа сухая), кислоты — не чаще раза в 7-10 дней, а между ними делать паузы на восстановление. Наносить средства лучше на полностью сухую кожу и в минимальной дозе — горошину на все лицо, обходя уголки губ, крылья носа и область вокруг глаз, добавила врач.

«Если на фоне активов кожу жжет и тянет, а вы продолжаете наносить их чаще или сильнее, чтобы добиться результата, раздражение обычно только усиливается. Правильнее в такой ситуации откатиться назад: убрать кислоты и ретиноиды хотя бы на неделю, оставить мягкое очищение и один увлажняющий крем без отдушек», — отметила Ильчук.

