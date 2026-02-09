Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 9 февраля 2026Мир

В МИД РФ назвали конфронтацию с Россией идеологией Британии

Гусаров: Конфронтация с РФ стала одной из основ идеологии Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Neil Hall / Reuters

В министерстве иностранных дел России не рассчитывают на изменение антироссийского курса Великобритании в обозримом будущем. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Коммерсанту».

«Иллюзий, что конфронтационная антироссийская линия Лондона на ближней дистанции претерпит значимые изменения, у нас нет», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что британский истеблишмент действует «в противофазе с общемировым трендом» на урегулирование.

Гусаров обвинил Лондон в стремлении нанести России максимальный ущерб через «марионеточный режим в Киеве». По его словам, управление украинским конфликтом стало для правительства Кира Стармера «механизмом политического выживания» на фоне внутренних проблем.

«Из последних — постоянно вскрывающиеся нелицеприятные обстоятельства вовлеченности ведущих представителей британской элиты в дело Эпштейна. В фоновом режиме продолжается вялотекущая деградация социально-экономической обстановки в стране, особенно в английской глубинке», — пояснил он.

Дипломат констатировал, что линия на конфронтацию превратилась для Великобритании в «несущую конструкцию государственной идеологии». В МИД РФ подчеркивают, что Москва готова к продолжению этой политической линии со стороны Лондона.

Ранее Гусаров заявил, что Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

По словам дипломата, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда достигла невиданного размаха. Дипломат также заявил о постоянных «вымышленных и абсурдных обвинениях» в адрес России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Индии от российской нефти

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Владельцы собак в российском городе нашли разбросанный во дворах яд

    Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok