Гусаров: Конфронтация с РФ стала одной из основ идеологии Британии

В министерстве иностранных дел России не рассчитывают на изменение антироссийского курса Великобритании в обозримом будущем. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью «Коммерсанту».

«Иллюзий, что конфронтационная антироссийская линия Лондона на ближней дистанции претерпит значимые изменения, у нас нет», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что британский истеблишмент действует «в противофазе с общемировым трендом» на урегулирование.

Гусаров обвинил Лондон в стремлении нанести России максимальный ущерб через «марионеточный режим в Киеве». По его словам, управление украинским конфликтом стало для правительства Кира Стармера «механизмом политического выживания» на фоне внутренних проблем.

«Из последних — постоянно вскрывающиеся нелицеприятные обстоятельства вовлеченности ведущих представителей британской элиты в дело Эпштейна. В фоновом режиме продолжается вялотекущая деградация социально-экономической обстановки в стране, особенно в английской глубинке», — пояснил он.

Дипломат констатировал, что линия на конфронтацию превратилась для Великобритании в «несущую конструкцию государственной идеологии». В МИД РФ подчеркивают, что Москва готова к продолжению этой политической линии со стороны Лондона.

Ранее Гусаров заявил, что Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

По словам дипломата, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда достигла невиданного размаха. Дипломат также заявил о постоянных «вымышленных и абсурдных обвинениях» в адрес России.

