Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:17, 9 февраля 2026Культура

В Москве прошли похороны Ольги Чиповской

Актрису Театра имени Вахтангова Ольгу Чиповскую похоронили на Хованском кладбище
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве завершились похороны актрисы театра и кино Ольги Чиповской. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Траурная процессия прошла на Хованском кладбище столицы. Заслуженная артистка России теперь упокоена на николохованском участке 7/о, в семейно-родовом захоронении Чиповской.

Церемония прощания с Ольгой Евгеньевной состоялась в Большом портретном фойе Театра имени Вахтангова, которому она посвятила всю свою карьеру.

Ранее стало известно, что бывший муж поддержал Анну Чиповскую на прощании с ее матерью. Актер Дмитрий Ендальцев появился среди гостей церемонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Вэнс прибыл в Ереван

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok