Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:04, 9 февраля 2026Культура

Бывший муж поддержал Анну Чиповскую на прощании с ее матерью

Дмитрий Ендальцев поддержал Анну Чиповскую на церемонии прощания с ее матерью
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Дмитрий Ендальцев появился среди гостей церемонии прощания со звездой Театра имени Вахтангова Ольгой Чиповской. Об этом сообщил Super.ru.

Звезда сериалов поддержал на траурном мероприятии бывшую супругу — дочь ушедшей актрисы Анну, с которой он развелся в 2024 году. Известно, что пара сыграла тайную свадьбу за год до расставания. Также на прощании с Ольгой Чиповской, которое состоялось в понедельник, 9 февраля, в Большом фойе Театра имени Вахтангова, были замечены ее коллеги — Елена Скороходова, Юрий Чурсин, Павел Табаков и другие.

В последний раз Ольга Евгеньевна вышла на сцену родного театра 30 декабря прошлого года. Актриса сыграла в спектакле «Война и мир».

Ранее Анна Чиповская обратилась к своим поклонникам, которые выразили ей слова поддержки и соболезнования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Вэнс прибыл в Ереван

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok