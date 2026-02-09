Бывший муж поддержал Анну Чиповскую на прощании с ее матерью

Дмитрий Ендальцев поддержал Анну Чиповскую на церемонии прощания с ее матерью

Актер Дмитрий Ендальцев появился среди гостей церемонии прощания со звездой Театра имени Вахтангова Ольгой Чиповской. Об этом сообщил Super.ru.

Звезда сериалов поддержал на траурном мероприятии бывшую супругу — дочь ушедшей актрисы Анну, с которой он развелся в 2024 году. Известно, что пара сыграла тайную свадьбу за год до расставания. Также на прощании с Ольгой Чиповской, которое состоялось в понедельник, 9 февраля, в Большом фойе Театра имени Вахтангова, были замечены ее коллеги — Елена Скороходова, Юрий Чурсин, Павел Табаков и другие.

В последний раз Ольга Евгеньевна вышла на сцену родного театра 30 декабря прошлого года. Актриса сыграла в спектакле «Война и мир».

Ранее Анна Чиповская обратилась к своим поклонникам, которые выразили ей слова поддержки и соболезнования.