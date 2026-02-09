В Петербурге обнаружили подъезд среди парадных

В центре Петербурга обнаружили подъезд среди парадных

Жители Санкт-Петербурга обнаружили в центре города подъезд среди парадных. Внимание на это обратил Telegram-канал «Петербург с огоньком».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Моховая, 12, — там у входа повесили табличку, на которой жирным шрифтом написано, что это подъезд. «Местные жители возмутились, ведь в Петербурге парадные либо лестницы (на крайний случай)», — прокомментировал ситуацию автор публикации.

Ранее стало известно, что в Петербурге появилась памятная табличка в честь журналистки и телеведущей Ксении Собчак — ее разместили на доме, где светская львица провела свое детство.

