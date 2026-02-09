В Петербурге пациент больницы попал в реанимацию после нападения в приемном покое

В Санкт-Петербурге пациент больницы попал в реанимацию после нападения на него другого больного в приемном покое. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из ее участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову», — говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и рваные раны лица, его пришлось поместить в реанимацию. Напавшего мужчину, оказавшегося пьяным, задержали сотрудники Росгвардии и доставили в полицию.

