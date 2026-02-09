В российском городе ребенок получил химические ожоги лица из-за подростка

В Краснодаре подросток распылил перцовый баллончик в лицо ребенка

В Краснодаре подросток распылил перцовый баллончик в лицо 11-летнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все произошло на улице Красных Партизан. К школьнику подошли соседские подростки. Один из них достал перцовку и залил глаза ребенку.

Пострадавшему вызвали скорую. Медики обнаружили у мальчика химические ожоги глаз, лица, ушей и шеи. Мать школьника обратилась в полицию, напавших на ребенка подростков разыскивают.

