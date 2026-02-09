Реклама

16:48, 9 февраля 2026Россия

В российском городе ребенок получил химические ожоги лица из-за подростка

В Краснодаре подросток распылил перцовый баллончик в лицо ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре подросток распылил перцовый баллончик в лицо 11-летнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Все произошло на улице Красных Партизан. К школьнику подошли соседские подростки. Один из них достал перцовку и залил глаза ребенку.

Пострадавшему вызвали скорую. Медики обнаружили у мальчика химические ожоги глаз, лица, ушей и шеи. Мать школьника обратилась в полицию, напавших на ребенка подростков разыскивают.

В этот же день стало известно, что в Саратовской области тракторист нашел посреди поля насмерть замерзшего школьника. Известно, что 15-летний подросток ушел из дома в селе Привольное 5 февраля.

