Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 9 февраля 2026Мир

В Польше заявили о появлении неизвестных объектов в небе

ВС Польши заметили в небе неизвестные объекты, похожие на воздушные шары
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Оперативное командование Вооруженные силы (ВС) Польши зафиксировали в небе республики неизвестные объекты, похожие на воздушные шары. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте социальной сети Х.

«В ночь с 8 на 9 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали очередное появление объектов, похожих на воздушные шары, в польском воздушном пространстве. Объекты непрерывно идентифицировались и отслеживались системами военной разведки», — отмечается в публикации.

В Оперативном командовании подчеркнули, что польские военные полностью контролировали ситуацию, и объекты не представляли угрозы для «безопасности воздушного движения или польских граждан».

29 января Оперативное командование ВС Польши заявило о нарушении границы воздушными шарами, якобы прилетевшими из Белоруссии. Отмечается, что были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского воздушного транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok