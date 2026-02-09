В Польше заявили о появлении неизвестных объектов в небе

ВС Польши заметили в небе неизвестные объекты, похожие на воздушные шары

Оперативное командование Вооруженные силы (ВС) Польши зафиксировали в небе республики неизвестные объекты, похожие на воздушные шары. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте социальной сети Х.

«В ночь с 8 на 9 февраля военные радиолокационные системы зафиксировали очередное появление объектов, похожих на воздушные шары, в польском воздушном пространстве. Объекты непрерывно идентифицировались и отслеживались системами военной разведки», — отмечается в публикации.

В Оперативном командовании подчеркнули, что польские военные полностью контролировали ситуацию, и объекты не представляли угрозы для «безопасности воздушного движения или польских граждан».

29 января Оперативное командование ВС Польши заявило о нарушении границы воздушными шарами, якобы прилетевшими из Белоруссии. Отмечается, что были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского воздушного транспорта.