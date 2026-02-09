В Раде дали совет США для сдвигания переговоров по Украине с мертвой точки

Дубинский: США надо понять, что для переговоров необходим парламентский диалог

США надо понять, что для переговоров по достижению мира на Украине необходим широкий парламентский диалог. Такой совет Вашингтону дал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает его Telegram-канал.

«Пока в США не поймут, что существует необходимость широкого парламентского диалога для достижения мира, этот процесс не сдвинется с мертвой точки», — заявил он.

По его словам, понимая абсурдность исключения парламента из переговорного процесса по мирным соглашениям, украинский лидер Владимир Зеленский отправил в США «говорящую свинью» спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Депутат подчеркнул, что Стефанчук ничего не решает и собрать голоса в Раде он не может, это должны делать главы фракций в парламенте, но их Зеленский к переговорам не допускает, чтобы монополизировать свой контроль за процессом.

Ранее депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Украина сейчас находится в невыгодном положении для переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией, их следует отложить до весны.