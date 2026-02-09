Реклама

01:19, 9 февраля 2026

В Раде обрушились с критикой на власти Киева

Депутат Рады Кучеренко раскритиковал власти Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Киева не обеспечили аварийное питание для критической инфраструктуры, заявил депутат Верховной Рады Украины, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Он обрушился с критикой на власти столицы в эфире «Новости.LIVE».

«Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры», — подчеркнул он. Ситуация касается работы метро, насосов подкачки, насосов водоканалов и других объектов, перечислил Кучеренко.

«Хочу еще развеять миф. Не знаю, кто тянул их за язык и зачем они говорили про запуск дополнительных ста мегаватт когенерационной мощности до конца нового года. Не запустят и не запустили», — возмутился он.

Ранее Кучеренко заявил, что крупнейшую в Киеве Дарницкую теплоэлектростанцию (ТЭЦ) не восстановят даже через 2 месяца, как обещал мэр столицы Виталий Кличко. Депутат Рады также задался вопросом, есть ли у частного владельца ТЭЦ средства на восстановление.

