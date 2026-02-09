Реклама

Россия
13:57, 9 февраля 2026Россия

В России заговорили о полном исключении труда иностранцев в некоторых областях

Малофеев: С 1 марта в России можно будет законно уволить иностранца
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

С 1 марта в России можно будет законно уволить иностранца, если регион, где он работал, закроет отрасль от мигрантов. Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

По его словам, 2026 год продолжит «парад запретов» вплоть до полного исключения труда иностранцев в некоторых областях. Он подчеркнул, что сейчас в стране все меньше дефицита рабочей силы.

«В 2025 году по патенту у нас работали 2,3 миллиона мигрантов — на 9 процентов больше, чем годом ранее. Такой рост нам не нужен. У нас на рынок труда выходят русские дети середины 2000-х. Мы обязаны дать им дорогу», — прокомментировал ситуацию Малофеев.

Он также призвал пересмотреть отношения внутри ЕАЭС, где нормальной практикой является свободное перемещение рабочей силы.

Ранее россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы. Теперь жительнице Рязани грозит пять лет лишения свободы.

