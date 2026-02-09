Реклама

Силовые структуры
15:52, 9 февраля 2026Силовые структуры

В российском регионе осудили шпионившую на иностранное государство

В Херсонской области осудили женщину за шпионаж в интересах Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Херсонской области осудили женщину за шпионаж в интересах Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2024 года 45-летняя Елена Косенко, находясь на территории Херсонской области, добровольно собирала данные о передвижении и местах дислокации российской военной техники. Эти сведения через один из мессенджеров она отправляла представителям украинской разведки.

Полученная ими информация могла быть использована для нанесения огневого поражения войскам РФ.

Суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что работавший на Швецию россиянин получил 13 лет колонии.

