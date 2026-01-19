Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 19 января 2026Силовые структуры

Работавший на Швецию россиянин получил 13 лет колонии

В Ленинградской области осудили мужчину за шпионаж в пользу Швеции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: ЦОС ФСБ России /  ТАСС

В Ленинградской области осудили мужчину за шпионаж в пользу Швеции. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 60-летний мужчина имел вид на жительство в Финляндии и работал на Службу разведки Швеции. Он выполнял задания по сбору сведений военно-технического характера на территории РФ. Представители спецслужб действовали, в том числе, в интересах Украины. Они пытались получить данные, содержащие государственную тайну, о российском вооружении, используемом в ходе специальной военной операции (СВО).

По заданию шведских кураторов он приезжал из Финляндии в Россию, где собирал сведения и хранил их в своем загородном доме для дальнейшей передачи иностранной разведке. Информация передавалась через закладки в тайники.

Мужчина был задержан в 2023 году при проведении очередной тайной операции. В ходе расследования были собраны доказательства, полностью изобличающие его виновность. Он был признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Суд приговорил подсудимого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok