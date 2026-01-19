Работавший на Швецию россиянин получил 13 лет колонии

В Ленинградской области осудили мужчину за шпионаж в пользу Швеции

В Ленинградской области осудили мужчину за шпионаж в пользу Швеции. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 60-летний мужчина имел вид на жительство в Финляндии и работал на Службу разведки Швеции. Он выполнял задания по сбору сведений военно-технического характера на территории РФ. Представители спецслужб действовали, в том числе, в интересах Украины. Они пытались получить данные, содержащие государственную тайну, о российском вооружении, используемом в ходе специальной военной операции (СВО).

По заданию шведских кураторов он приезжал из Финляндии в Россию, где собирал сведения и хранил их в своем загородном доме для дальнейшей передачи иностранной разведке. Информация передавалась через закладки в тайники.

Мужчина был задержан в 2023 году при проведении очередной тайной операции. В ходе расследования были собраны доказательства, полностью изобличающие его виновность. Он был признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Суд приговорил подсудимого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

