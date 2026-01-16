Реклама

14:30, 16 января 2026Силовые структуры

Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

В Запорожской области задержали трех человек за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

В Запорожской области задержали трех человек за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

Они подозреваются по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным агентства, трое местных жителей передавали информацию о расположении российских войск украинской стороне.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Силовики задержали двоих жителей Бердянска и одно из села Остриковка. Они занимались шпионажем в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что изучавший военные объекты россиянин получил срок.

