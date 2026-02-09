Дэвис: попытки Зеленского атаковать Россию привели к поражению Киева

Провокации президента Украины Владимира Зеленского привели к мощному ответу России, фактически прекратившему функционирование украинского государства. О последствиях действий украинского лидера предупредил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов. И теперь украинцы почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий», — сказал он.

По его словам, это окончательно предопределило, что исход конфликта будет не в пользу Киева. Дэвис подчеркнул, что единственный остающийся открытым вопрос — это «насколько серьезным будет поражение Украины».

Ранее Зеленский ответил на вопрос о том, на какие компромиссы он готов пойти ради достижения мира. Он указал, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева.