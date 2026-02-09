Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 9 февраля 2026Мир

В США предупредили Зеленского о последствиях его «провокации»

Дэвис: попытки Зеленского атаковать Россию привели к поражению Киева
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Провокации президента Украины Владимира Зеленского привели к мощному ответу России, фактически прекратившему функционирование украинского государства. О последствиях действий украинского лидера предупредил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов. И теперь украинцы почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий», — сказал он.

По его словам, это окончательно предопределило, что исход конфликта будет не в пользу Киева. Дэвис подчеркнул, что единственный остающийся открытым вопрос — это «насколько серьезным будет поражение Украины».

Ранее Зеленский ответил на вопрос о том, на какие компромиссы он готов пойти ради достижения мира. Он указал, что если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских войск, то это уже огромная уступка со стороны Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Раскрыта тайная опасность доставок еды

    Посол рассказал о направленной против России мере в стране НАТО

    В США предупредили Зеленского о последствиях его «провокации»

    Россиянам назвали неожиданные причины разрушения зубной эмали

    Россиянин описал Нью-Йорк фразой «здесь выживают»

    Поставки автомобилей из Китая в Россию остановились

    Желающим взять кредит рассказали о «золотых правилах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok