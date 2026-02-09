В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

Развивающаяся военно-морская база Стерлинг на западе Австралии станет плацдармом для атомных подлодок США, если Вашингтон вступит в вооруженный конфликт с Пекином из-за Тайваня, а также убежищем, «если что-то пойдет не так». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), называя базу «страховкой» Соединенных Штатов.

Согласно информации WSJ, США сбираются в ближайшие годы разместить на базе до четырех субмарин, первая из которых должна прибыть в 2027-м. Это является частью соглашения в рамках оборонного альянса Британии, Австралии и Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе (AUKUS).

Американские подводные лодки базируются на острове Гуам, но в случае конфликта КНР может нанести превентивный удар по этой территории и вывести из строя военные объекты, поэтому австралийская база станет преимуществом для Штатов. Кроме того, в случае противостояния американские подводные лодки смогут заблокировать важные морские пути торговли с Китаем, отмечает газета.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно заявил, что Китай провел тайное ядерное испытание в 2020 году. По его словам, власти Соединенных Штатов располагают данными о том, что КНР проводил ядерные взрывные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте.