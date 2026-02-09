Реклама

В США раскритиковали «роковое решение» Европы по России

Профессор Хадсон: Европа разрушает свою экономику из-за якобы российской угрозы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress.com

Европа разрушает собственную экономику в попытках защититься от выдуманной угрозы со стороны России. На это указал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что европейские страны в рамках плана по милитаризации потратят весь свой экспортный и торговый профицит на закупку американского оружия, но при этом их армии не смогут развиваться.

«Потому что армия, как и промышленность, нуждается в технологиях <…>, а технологии — это электричество. <…> Но Запад не будет импортировать энергию из России, <…> потому что находится в расовой войне с ней», — пояснил эксперт.

По его словам, Европа ведет себя крайне нерационально и вредит себе антироссийской политикой. «Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий», — сказал Хадсон.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. Она заявила, что страны Европы должны объединиться «против давней угрозы», которую Москва якобы представляет для их безопасности.

