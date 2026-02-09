Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 9 февраля 2026Мир

В США выступили с неожиданным призывом к Украине

Риттер: Украина оправится от разрушений только после сдачи России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина может оправиться от разрушений только в том случае, если она сдастся России. С неожиданным призывом выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Нанесенный Украине ущерб невосполним. Их инфраструктура находится в плачевном состоянии. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Сдайтесь России!», — сказал он.

По его словам, Украина может иметь жизнеспособную форму только поддерживая связи с Россией. Он отметил, что только русские смогут восстановить украинскую инфраструктуру, но лишь после того, как «поставят свое правительство» в Киеве.

Ранее Риттер заявил, что развязывание конфликта между Россией и Украиной было желанием украинского лидера Владимира Зеленского. «Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось», — сообщил он. По мнению эксперта, Украина «сама себя обрекла на смерть», начав конфликт с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В США выступили с неожиданным призывом к Украине

    На Украине сравнили ТЦК с нацистской спецслужбой

    Пожилая учительница стала снимать порно и лишилась работы

    Перечислены преимущества смартфонов Xiaomi перед iPhone

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

    Раскрыта причина новых поисков пропавших в тайге Усольцевых

    В США раскритиковали «роковое решение» Европы по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok