Риттер: Украина оправится от разрушений только после сдачи России

Украина может оправиться от разрушений только в том случае, если она сдастся России. С неожиданным призывом выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Нанесенный Украине ущерб невосполним. Их инфраструктура находится в плачевном состоянии. Чтобы все это исправить, уйдут поколения. Что украинцам действительно нужно сделать прямо сейчас, так это понять, что европейцы никогда им ни с чем не помогут. Вам помогут только русские. Почему? Потому что это чертовски хорошие люди. Сдайтесь России!», — сказал он.

По его словам, Украина может иметь жизнеспособную форму только поддерживая связи с Россией. Он отметил, что только русские смогут восстановить украинскую инфраструктуру, но лишь после того, как «поставят свое правительство» в Киеве.

Ранее Риттер заявил, что развязывание конфликта между Россией и Украиной было желанием украинского лидера Владимира Зеленского. «Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось», — сообщил он. По мнению эксперта, Украина «сама себя обрекла на смерть», начав конфликт с Россией.