Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:50, 9 февраля 2026Бывший СССР

В СВР заявили о новых планах Запада на Белоруссию

СВР: Страны Запада хотят устроить новую «цветную революцию» в Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей и Светлана Тихановские в Польше

Сергей и Светлана Тихановские в Польше. Фото: Omar Marques / Getty Images

Страны Запада хотят устроить новую «цветную революцию» в Белоруссии и ищут для реализации этих целей активных либеральных политиков. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.

«Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с [Светланой] Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране. Западники планируют провести тщательную "инвентаризацию" белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что западные державы хотят спровоцировать политический кризис к грядущим президентским выборам 2030 года.

18 декабря прошлого года президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не гарантирует участие в выборах президента республики в 2030 году. Глава государства также отметил, что со здоровьем у него все нормально, параллельно выразив надежду, что так будет продолжаться и дальше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Истребители вылетели навстречу пассажирскому самолету из-за террористической угрозы

    Найдено природное средство против агрессивного вида рака

    Сброшенной отцом с четвертого этажа девочке потребовалось полностью собирать череп

    Трое мужчин облили россиянку кипятком ради 30 тысяч рублей

    Стали известны подробности о найденном мертвым в туалете школы российском подростке

    В СВР заявили о новых планах Запада на Белоруссию

    Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok