Экономика
14:35, 9 февраля 2026Экономика

Назван срок прихода климатической весны в Москву

Синоптик Позднякова: Климатическая весна наступит в Москве в конце марта
Виктория Клабукова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Климатическая весна в Москве наступит в марте. Когда ждать смены сезонов, «Аргументам и фактам» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Весенняя погода, по расчетам синоптика, придет в столицу ближе к концу марта, в последней декаде месяца. Только к этому времени среднесуточная температура в регионе установится выше нулевой отметки. Правда, настолько ранний прогноз не отличается точностью, подчеркнула Позднякова.

Повторения крепких морозов до конца зимы метеоролог не ожидает. По ее словам, пик холодов уже пройден, поскольку традиционно приходится на стык января и февраля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал новую волну 20-градусных морозов в Москве и других городах средней полосы. Она наступит после первой в этом году оттепели, которая прогнозируется на 12-14 февраля.

