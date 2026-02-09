Реклама

10:02, 9 февраля 2026Из жизни

Водитель сбежал с места аварии без штанов и попал на видео

В Великобритании водитель сбежал с места аварии в лес без штанов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В городе Болтон, Великобритания, мужчина попал в автомобильную аварию и сбежал с места происшествия с голыми ягодицами. Об этом пишет Daily Mail.

Аварию спровоцировал водитель, выехавший на перекресток на красный цвет. В него врезались сразу две машины. На камеры видеонаблюдения попал момент, когда один из водителей выскочил из машины и, оставив ее на дороге с открытой дверью, побежал в лес. Мужчина был в носках и футболке — штаны он держал в руках.

Позже полуголого водителя удалось идентифицировать как 48-летнего Марка Ричардса. Почему он скрылся с места происшествия в таком странном виде — пока неизвестно. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в штате Монтана, США, полиция арестовала виновника аварии в мокрых от мочи штанах. Мужчина признался, что попал в аварию, потому что отвлекся на то, чтобы помочиться в банку.

