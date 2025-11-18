Мужчина мочился в банку пива за рулем и попал в аварию

В штате Монтана, США, полиция арестовала виновника аварии в мокрых от мочи штанах. Об этом сообщает Daily Star.

На месте ДТП полицейские обнаружили машину марки Chevrolet, врезавшуюся в автомобиль Volkswagen. За рулем Chevrolet сидел 53-летний Джеймс Говард. В его руках была банка пива, наполненная мочой. Говард признался, что попал в аварию, потому что отвлекся на то, чтобы помочиться в банку.

Мужчина в три раза превысил скорость, допустимую на том участке дороги, и влетел в багажник Volkswagen. Внутри него сидел водитель и его возлюбленная. Они не пострадали и впоследствии рассказали, что после аварии Говард подошел к ним и извинился.

Полицейских смутило, что речь Говарда была медленной и невнятной и от него пахло алкоголем. Они проверили мужчину, и он оказался пьян. Его тут же арестовали.

Выяснилось, что до этой аварии у Говарда уже забирали водительское удостоверение. Кроме того, его четыре раза судили за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в США сенатор штата Теннесси оказался за решеткой после того, как попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог пройти проверку на трезвость: когда политик пытался сделать стойку на одной ноге, он помочился в штаны.

