20:06, 9 февраля 2026

Врезавшаяся в пассажирский самолет птица сорвала рейс в Европе

The Sun: Птица врезалась в летевший в Лондон пассажирский самолет EasyJet
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: supamotion.co / Shutterstock / Fotodom

Птица врезалась в пассажирский самолет в Европе и сорвала рейс. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что борт авиакомпании EasyJet вылетел из Амстердама, Нидерланды, в Лондон, Великобритания, 8 февраля, но развернулся обратно через 20 минут. Пассажиры рассказали, что ощутили толчок, после чего экипаж оповестил их о чайке, влетевшей в лобовое стекло.

Пассажиры назвали случившееся кошмаром, а также пожаловались, что им пришлось полдня ждать замены самолета. При этом перевозчик не позаботился о том, чтобы оповещать клиентов о новостях относительно повторного вылета. EasyJet пришлось вызвать второй борт из Лондона, чтобы он забрал застрявших в Амстердаме пассажиров.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании All Nippon Airways получил вмятины после столкновения с птицами при заходе на посадку. Эксплуатацию этого борта Airbus пришлось приостановить.

