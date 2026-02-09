Реклама

08:39, 9 февраля 2026Бывший СССР

ВС России обратили ВСУ в бегство после контратак в Сумской и Харьковской областях

ТАСС: ВС РФ отразили серию контратак ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские войска отразили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях и обратили украинских военных в бегство. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

«ВСУ двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка [Харьковской области]. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские военные также пытались трижды контратаковать у Мирополья и Варачина Сумской области. Все штурмовые группы ВСУ в результате были уничтожены.

Ранее сообщалось, что шесть бойцов ВСУ не выжили под Купянском в Харьковской области. Их не стало из-за голода и мороза, они не дождались помощи командования.

