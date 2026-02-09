Реклама

23:49, 9 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ ударили дронами по своим же солдатам

Минобороны России: ВСУ ударили дронами по своим же солдатам
Марина Совина
Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по своим же солдатам. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что украинский военнослужащий Николай Лисконог вместе с двумя сослуживцами были взяты в плен штурмовиками группировки войск «Центр». По пути в безопасную зону по военным ударили украинские дроны.

Один из бойцов ВСУ не выжил. По словам Лисконога, целью удара были именно сдавшиеся украинцы. «Не было цели убрать русского бойца. Была цель убрать нас», — сказал он.

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.

