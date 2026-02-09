Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:35, 9 февраля 2026Забота о себе

Вычислен возраст пика физического здоровья человека

Врач Вестерстол: Физическая активность замедляет старение на 10 процентов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

Преподаватель кафедры лабораторной медицины Каролинского института в Швеции Мария Вестерстол рассказала, как физические упражнения влияют на старение. Результаты ее исследования опубликовало издание Science Alert.

Проведенная Вестерстол работа позволила вычислить пик физического здоровья человека — это 35 лет. После достижения этого возраста физическая форма постепенно ухудшается, а мышечная сила снижается независимо от того, занимается ли человек спортом. Это старение, уточнила врач, включает в себя прогрессирующее уменьшение объема мускулатуры, которое может заметно проявляться у некоторых людей после 60 лет, иногда ограничивая подвижность.

Материалы по теме:
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь» Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь»Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
30 марта 2021
«Водка — преимущество пожилых» Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
31 июля 2018

Однако, по словам Вестерстол, исследование также показало, что людям, начавшим заниматься спортом в зрелом возрасте, удается улучшить свои физические возможности примерно на 10 процентов. «Начать двигаться никогда не поздно. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить потерю мышечной силы, даже если не способна полностью остановить его», — заявила специалистка.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова назвала маскирующиеся под усталость заболевания. По ее словам, подобный симптом может возникать при дефиците витамина D, анемии и нарушениях обмена веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Индийские компании начали полностью отказываться от российской нефти

    В МИД высказались об украинском следе в покушении на генерала Алексеева

    Куба предупредила о скором окончании запасов топлива для самолетов на фоне блокады США

    Новостройкам в России предсказали сложности

    Бывшая невеста Лепса флиртовала с сыном Дубцовой

    Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем

    Популярность турецких сериалов в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok