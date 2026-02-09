Вычислен возраст пика физического здоровья человека

Врач Вестерстол: Физическая активность замедляет старение на 10 процентов

Преподаватель кафедры лабораторной медицины Каролинского института в Швеции Мария Вестерстол рассказала, как физические упражнения влияют на старение. Результаты ее исследования опубликовало издание Science Alert.

Проведенная Вестерстол работа позволила вычислить пик физического здоровья человека — это 35 лет. После достижения этого возраста физическая форма постепенно ухудшается, а мышечная сила снижается независимо от того, занимается ли человек спортом. Это старение, уточнила врач, включает в себя прогрессирующее уменьшение объема мускулатуры, которое может заметно проявляться у некоторых людей после 60 лет, иногда ограничивая подвижность.

Однако, по словам Вестерстол, исследование также показало, что людям, начавшим заниматься спортом в зрелом возрасте, удается улучшить свои физические возможности примерно на 10 процентов. «Начать двигаться никогда не поздно. Наше исследование показывает, что физическая активность может замедлить потерю мышечной силы, даже если не способна полностью остановить его», — заявила специалистка.

