Наука и техника
07:31, 9 февраля 2026Наука и техника

Компьютеры начали продавать без памяти

PCWorld: ПК начали продавать без оперативной памяти из-за ее дефицита
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Производители комплектов компьютеров начали продавать их без модулей оперативной памяти. На это обратило внимание издание PCWorld.

Журналисты заметили, что одной из первых продавать компьютеры без памяти начала американская компания Paradox Custom. В фирме объяснили, что приняли такое решение, чтобы удержать доступные цены на свое оборудование, так как из-за дефицита себестоимость некоторых комплектов оперативной памяти DDR5 выросла на 100 или даже 400 процентов. Позже модули памяти из некоторых своих персональных компьютеров (ПК) начала извлекать другая американская компания Maingear.

Авторы объяснили, что сообщество потребителей и компьютерных энтузиастов вступает в эру BYOR (Bring Your Own RAM — принеси свою оперативную память). Они посетовали, что подобная тенденция разрушает саму идею покупки готовых компьютеров, которыми нельзя пользоваться сразу после приобретения — придется еще где-то найти оперативную память.

В материале говорится, что подход BYOR подразумевает, что у пользователя уже есть модули памяти. «Для всех, кто сейчас хочет обновить свою систему с DDR4, найти доступную оперативную память DDR5 будет крайне сложно», — подытожили журналисты.

В начале февраля журналисты издания ZDNet рассказали, сколько оперативной памяти должен иметь компьютер в 2026 году. По их мнению, для ПК на Windows подойдет минимум 16 гигабайт, macOS и ChromeOS — 8 гигабайт оперативной памяти.

