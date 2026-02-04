Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:43, 4 февраля 2026Наука и техника

Назван оптимальный объем оперативной памяти в компьютере

ZDNet: Компьютеры на Windows 11 должны иметь от 16 гигабайт ОЗУ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Журналисты издания ZDNet рассказали, сколько оперативной памяти должен иметь компьютер в 2026 году. Материал доступен на сайте медиа.

По словам специалистов, на этот вопрос нет универсального ответа: необходимый объем памяти зависит от операционной системы (ОС) и задач, которые выполняет компьютер. Так, для ПК под управлением Windows 11 нужно не менее 16 гигабайт оперативной памяти — такой набор имеет большинство ноутбуков на рынке.

С компьютерами Apple ситуация немного иная. «Так как машины Apple оптимизированы для выполнения повседневных задач, им хватит и 8 гигабайт оперативной памяти», — отметили журналисты. Однако они уточнили, что с недавнего времени IT-гигант начал оснащать свои Mac минимум 16 гигабайтами памяти.

Популярной на Западе операционной системе ChromeOS также хватит 8 гигабайт памяти. «Этого достаточно для работы в браузере и выполнения офисных задач», — отметили специалисты. «В целом, чем больше памяти, тем лучше должен работать компьютер. Но за избыток оперативной памяти придется дорого заплатить», — заключили журналисты.

Ранее стало известно, что Windows 11 получит новые функции, начиная с 10 февраля 2026-го. В том числе в ОС появится новая карточка «Информация об устройстве».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Звезда КВН рассказал о поведении Эрнста за кулисами телеигры

    Карпину предложили уехать в Эстонию

    В России отреагировали на план Трампа по вступлению Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok