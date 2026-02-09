Ядовитые жуки атаковали российских туристов в Азии

Shot: Ядовитые жуки томкаты атаковали россиян во Вьетнаме

Ядовитые жуки томкаты атаковали российских туристов во Вьетнаме — люди начали массово жаловаться на волдыри и ожоги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Одна из пострадавших, жительница Перми Ксения, рассказала изданию, что она приехала на зимовку на курорт Фукок с двумя детьми и мужем. Там она покрылась укусами, которые сильно чесались. Девушка заподозрила, что ее могли покусать распространенные в этой стране Азии томкаты.

В больнице Ксении не назвали точную причину ее проблемы и прописали мази и лекарства. Однако через некоторое время укусы превратились в волдыри. Кроме того, россиянка заметила томката на стене в отеле.

Как пишет источник, в местных чатах отдыхающие во Вьетнаме соотечественники жалуются, что ядовитые насекомые, у которых сейчас сезон активности, забираются даже на самые высокие этажи отелей, бегают по номерам и оставляют следы на теле.

В мае 2025 года отдыхающие во Вьетнаме и Индонезии россияне уже жаловались на томкатов. Одной из туристок жук заполз на лицо, когда она спала на кровати отеля на 29-м этаже в Нячанге.

