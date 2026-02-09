Реклама

18:05, 9 февраля 2026Культура

Юрий Лоза раскритиковал идеи Илона Маска

Юрий Лоза высказался против идеи Илона Маска построить город на Луне
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал идеи американского предпринимателя Илона Маска, планирующего построить город на Луне. Его слова приводит «Абзац».

Исполнитель заявил, что Маск «болтает что попало». Он усомнился в том, что на Луне можно возвести город. По его словам, Луна представляет собой «странный объект, который всегда повернут к нам одной стороной». По этой причине человечество не знает, «плоская» она или «вогнутая». Кроме того, Луна светится собственным светом, а не отражает лучи Солнца, отметил артист.

«Зачем там города строить? У нас есть своя планета, где поместится столько же народа. Зачем нам этот светильник?» — заключил Лоза.

Ранее Илон Маск предложил создать постоянную базу на Луне. До этого предприниматель заявил, что США пора отправить миссию на Марс. По его словам, так страна может помочь построить на планете новую цивилизацию.

