00:10, 9 февраля 2026Из жизни

В Праге женщина пришла в отдел полиции с противотанковым снарядом в сумочке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Праге местная жительница пришла в полицейский участок с противотанковым снарядом в сумочке. Об этом сообщило Управление полиции Чешской Республики.

В Чехии в начале года была объявлена оружейная амнистия, в ходе которой граждане могут без объяснений сдать оказавшееся у них на руках оружие. Женщина решила воспользоваться этим правом и принесла боеприпас, который она обнаружила в доме своего сына. Сотруднику правоохранительных органов ничего не осталось, кроме как вызвать сапера и эвакуировать людей из здания. Прибывший специалист установил, что снаряд был деактивирован и не представлял угрозы.

Полиция попросила жителей впредь не приносить подобные находки в полицию, а обращаться в экстренные службы. Там пояснили, что наибольшую опасность представляет именно транспортировка взрывчатки.

Ранее сообщалось, что граната времен Второй мировой войны взорвалась на кухне у жительницы английского города Дил, графство Кент, после того, как она с дочерью приняли боеприпас за окаменелость и принесли его домой. 80-летнюю гранату, сохранившуюся после Второй мировой войны, могло вынести на берег во время шторма.

