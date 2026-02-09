Реклама

Экономика
12:17, 9 февраля 2026Экономика

Жители московского ЖК слушали сирену 10 часов

В московском ЖК пожарная сигнализация работала более 10 часов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жители московского жилого комплекса (ЖК) более 10 часов слушали сирену, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители 24-этажного здания не могли уснуть всю ночь. Здание расположено на Малой Тульской улице, дом 55, корпус 1. Сигнализация в нем начала работать вечером в воскресенье, 8 февраля, и звучала до утра.

Ночью жильцы несколько раз обращались в управляющую компанию (УК). По их словам, представители УК не реагировали на жалобы. После звонка в круглосуточную диспетчерскую в дом пришел электрик, который пытался отключить сигнализацию в течение трех часов. В итоге он заявил, что не разбирается в оборудовании и призвал подождать до утра.

Сирена включалась и раньше, иногда на три-пять часов. Последний раз с проблемой сталкивались 1 февраля.

Ранее на включенную пожарную сигнализацию пожаловались жители ЖК «Любовь и голуби» на севере Москвы. Сирена звучала 12 часов подряд.

