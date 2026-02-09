Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:25, 9 февраля 2026Культура

Звезда «Город 312» рассказала о восстановлении после инсульта

Певица Ая из «Город 312» начала заниматься на беговой дорожке после инсульта
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Звезда группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, рассказала о своей жизни после перенесенного инсульта. Об этом она сообщила в эфире программы «Привет, Андрей!».

На съемки Назаренко приехала в сопровождении нынешней вокалистки коллектива Дианы Макаровой. По совам экс-солистки, она активно занимается растяжкой и уже тренируется на беговой дорожке, несмотря на то, что порой ей необходима помощь для передвижения.

«Минимум 15-18 минут должна идти на беговой дорожке. Уже без этой вот бандуры, сама. Но пока еще держусь за поручень», — сообщила она.

Из-за перенесенного инсульта в 2023 году Ае пришлось по сути уйти из группы, но коллектив не оставил ее в трудный момент. «Хорошо, что ребята не бросили меня в трудную минуту», — добавила она.

В октябре 2025 года Назаренко впервые после инсульта появилась на сцене. Артистка, сидя на кресле, исполнила песню «Останусь» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok