Звезда «Город 312» рассказала о восстановлении после инсульта

Певица Ая из «Город 312» начала заниматься на беговой дорожке после инсульта

Звезда группы «Город 312» Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, рассказала о своей жизни после перенесенного инсульта. Об этом она сообщила в эфире программы «Привет, Андрей!».

На съемки Назаренко приехала в сопровождении нынешней вокалистки коллектива Дианы Макаровой. По совам экс-солистки, она активно занимается растяжкой и уже тренируется на беговой дорожке, несмотря на то, что порой ей необходима помощь для передвижения.

«Минимум 15-18 минут должна идти на беговой дорожке. Уже без этой вот бандуры, сама. Но пока еще держусь за поручень», — сообщила она.

Из-за перенесенного инсульта в 2023 году Ае пришлось по сути уйти из группы, но коллектив не оставил ее в трудный момент. «Хорошо, что ребята не бросили меня в трудную минуту», — добавила она.

В октябре 2025 года Назаренко впервые после инсульта появилась на сцене. Артистка, сидя на кресле, исполнила песню «Останусь» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон».