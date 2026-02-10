50-летняя Анджелина Джоли в прозрачном платье пришла на премьеру фильма

Актриса Анджелина Джоли в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Кутюр»

Американская актриса, кинорежиссер, фотомодель и общественный деятель Анджелина Джоли в откровенном наряде вышла в свет. Материал приводит Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила в отеле Pathé Palace в Париже премьеру фильма «Кутюр», где исполнила главную роль. Она предстала перед камерами в прозрачном макси-платье бренда Givenchy, украшенном аппликацией с серебристыми пайетками и бахромой из бисера. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Также на мероприятии появился партнер артистки по фильму — 42-летний французский актер Луи Гаррель, слухи о романе Джоли с которым появились ранее.

В декабре 2025 года Анджелина Джоли показала шрам на груди от мастэктомии на обложке журнала Time.