13:25, 10 февраля 2026

Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

ТАСС: Экс-жена Галицкого просила считать виновным в своей смерти мужа Болгова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jaroslav Fagoaga / Unsplash

Погибшая бывшая жена миллиардера Александра Галицкого в предсмертной записке просила считать виновным в своей смерти нынешнего мужа Николая Болгова. Об этом заявила адвокат Галицкого Анна Бутырина, передает ТАСС.

По словам адвоката, Болгов обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении супруги по факту клеветы и вымогательства с ее стороны в отношении Галицкого. После этого возбудили два уголовных дела по соответствующим статьям. «В день задержания Алии именно Болгов принял участие в очной ставке с Алией, после чего ее арестовали и нашли мертвой в ИВС, а в предсмертной записке была и фамилия мужа — Болгова Николая», — сказала Бутырина. Кроме того, защитница подтвердила, что в рамках доследственной проверки правоохранители опросили Галицкого. Она отметила, что после беседы миллиардера отпустили.

Ранее стало известно, что после гибели экс-супруги Галицкого Алии в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) провели судебно-медицинскую экспертизу.

