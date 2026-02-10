Реклама

Бывший СССР
03:34, 10 февраля 2026Бывший СССР

Белоруссию захотели оторвать от России

Гайдукевич: Запад хочет ограбить Беларусь и оторвать ее от России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Западные страны рассматривают Белоруссию исключительно как страну, которую они хотят ограбить, лишить суверенитета и оторвать от России. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Гайдукевич отметил, что Запад еще с прихода к власти Александра Лукашенко в 1994 году, прощупывает почву и пытается нанести удар, а все его действия связаны с противодействием геополитическому выбору Белоруссии.

«Выбор Беларуси и ее народа — это союз с Россией. То есть вот то, что Лукашенко повел Беларусь в союз с Россией, а это укрепляет наш суверенитет, государственность. Вот именно это на Западе не простят. Они рассматривают Беларусь исключительно как страну, которую бы они хотели ограбить, как Украину, лишить суверенитета и настроить против России, оторвать от России», — пояснил Олег Гайдукевич.

Гайдукевич также добавил, что Запад не остановится в своих попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Особенно будет активная фаза в 2029 году (единый день голосования) и в 2030, когда состоятся президентские выборы.

Зампредседателя комиссии уверен, что Запад готовится к этим событиям и будет использовать всевозможные методы, чтобы разорвать связь Белоруссии с Россией.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили о том, что страны Запада хотят устроить новую «цветную революцию» в Белоруссии и ищут для реализации этих целей активных либеральных политиков.

