В российском городе обвалилась крыша детского сада

В Лукоянове рухнула крыша детского сада

В городе Лукоянов Нижегородской области без крыши остался детский сад. Об этом пишет «Нижегородская правда».

Перекрытия не выдержали в детском саду №3 «Ромашка». Кровля рухнула на второй этаж здания, часть конструкций нашли на земле. Пострадавших, к счастью, нет — в момент обрушения в здании никого не было. В районной администрации причиной обвала крыши называют долгие снегопады.

На экстренном заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности был обсужден план будущих действий, также по итогам заседания организована экспертиза конструкций здания. 87 воспитанников учреждения уже начали распределять по другим детсадам города, мест, как уточняется, хватит всем. Начались поиски подрядчика для проведения ремонта, работы могут занять полтора-два месяца.

Ранее в другом российском городе, Новосибирске, рухнул крыша горнолыжного комплекса. Пострадавших в результате обвала нет, здание не эксплуатировалось. В руководстве комплекса заявили, что с расчисткой снега инцидент не связан.