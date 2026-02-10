Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 10 февраля 2026Экономика

В российском городе обвалилась крыша детского сада

В Лукоянове рухнула крыша детского сада
Виктория Клабукова

Фото: Лукояновский муниципальный округ Нижегородской области

В городе Лукоянов Нижегородской области без крыши остался детский сад. Об этом пишет «Нижегородская правда».

Перекрытия не выдержали в детском саду №3 «Ромашка». Кровля рухнула на второй этаж здания, часть конструкций нашли на земле. Пострадавших, к счастью, нет — в момент обрушения в здании никого не было. В районной администрации причиной обвала крыши называют долгие снегопады.

На экстренном заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности был обсужден план будущих действий, также по итогам заседания организована экспертиза конструкций здания. 87 воспитанников учреждения уже начали распределять по другим детсадам города, мест, как уточняется, хватит всем. Начались поиски подрядчика для проведения ремонта, работы могут занять полтора-два месяца.

Ранее в другом российском городе, Новосибирске, рухнул крыша горнолыжного комплекса. Пострадавших в результате обвала нет, здание не эксплуатировалось. В руководстве комплекса заявили, что с расчисткой снега инцидент не связан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

    Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok