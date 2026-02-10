Умер адвокат Генрих Падва

07:45, 10 февраля 2026Экономика

Для семей с детьми введут новую выплату

Экономист Балынин: В России ряд семей получат в 2026 году новую выплату
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В России начнет действовать новая мера государственной поддержки семей с детьми — ежегодная семейная выплата. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью «Аргументам и фактам».

Выплата адресована малообеспеченным семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Дополнительно будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.

Назначать и выплачивать средства будет территориальный орган Социального фонда России. Срок подачи — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Для расчета права на выплату будет учитываться среднедушевой ежемесячный доход всех членов семьи за предыдущий год.

По словам эксперта, выплата позволит вернуть наибольшую часть уплаченного НДФЛ — семь процентных пунктов из 13 процентов. Ее размер определяется как разница между фактически уплаченным налогом и суммой налога, рассчитанной по ставке шесть процентов с той же налоговой базы. Выплата устанавливается для каждого из родителей отдельно.

Ранее сообщалось, что в России 1 февраля пройдет индексация материнского капитала на 6,8 процента.

