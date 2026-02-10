Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:05, 10 февраля 2026Путешествия

Экипаж пассажирского самолета трижды подал сигнал бедствия перед аварийной посадкой

SCMP: Самолет Hong Kong Airlines аварийно сел в аэропорту Таоюань на Тайване
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @edward_cyy_

Экипаж пассажирского самолета Hong Kong Airlines трижды подал сигнал бедствия, пока кружил над аэропортом Тайваня. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 8 февраля в воздушной гавани Таоюань. Прилетевший из Гонконга борт не смог приземлиться на аэродроме островного государства из-за его внезапного закрытия. Рейс отправили в зону ожидания. При этом капитан воздушного судна доложил, что у него кончается топливо, и запросил приоритетную посадку.

В итоге лайнер аварийно сел на час позже запланированной посадки. Уточняется, что незадолго до этого еще два рейса авиаперевозчика EVA Air объявили бедственное положение, сославшись на нехватку авиатоплива в баках из-за кружения над закрытым аэропортом.

Ранее в этот день международная воздушная гавань Таоюань перестала принимать и отправлять рейсы из-за инцидента на взлетно-посадочной полосе. Борт T'way Air лишился шины при посадке.

