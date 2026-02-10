Умер адвокат Генрих Падва

Силовые структуры
10:06, 10 февраля 2026

Действия робота-доставщика в центре Москвы возмутили ГИБДД

В Москве в споре с ГИБДД суд встал на сторону роботов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

ГИБДД потребовало взыскать штраф в 300 тысяч рублей с компании «Рободоставка» за действия робота-доставщика в центре Москвы. Об этом со ссылкой на материалы дела об административном правонарушении сообщает ТАСС.

По данным агентства, 5 мая 2025 года роботы-доставщики создали помехи пешеходам на тротуаре одной из улиц российской столицы. Людям пришлось обходить роботов по проезжей части. В ГИБДД усмотрели в действиях механических изделий «Рободоставки» состав правонарушения, предусмотренного статьей об умышленном создании помех в дорожном движении и выписали штраф.

В компании с таким решением ГИБДД не согласились и обратились в суд, который отменил штраф. Свое решение суд аргументировал тем, что робот-доставщик не является транспортным средством, да и объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения не имелось.

Суд отметил, что движение не блокировалось и пешеходы могли спокойно идти по тротуару. А то, что отдельные пешеходы предпочли двигаться по проезжей части, не свидетельствует о том, что они были вынуждены это сделать в связи с действиями роботов-доставщиков.

Ранее сообщалось, что в Москве роботы начали убирать дороги.

