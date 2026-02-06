В Москве робот начал убирать дороги

В Москве протестировали робота Unitree G1 в роли дворника

Московские блогеры протестировали робота Unitree G1 в роли дворника. Публикация появилась в Telegram-канале NN.

Робота оснастили метлой и лопатой, зафиксировав их изолентой и пластиковыми стяжками, также на него надели жилет и резиновые сапоги.

Во время уборки робот испытывал проблемы с равновесием, а его аккумулятор при температуре около минус 20 градусов разряжался примерно через 20 минут работы.

Отмечается, что уличный «робот-дворник» вызвал оживленный интерес у прохожих.

