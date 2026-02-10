Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:14, 10 февраля 2026Ценности

Хирург объяснил моложавую внешность 54-летнего Рики Мартина

Хирург МакНэлли считает, что 54-летний музыкант Рики Мартин прибегал к филлерам
Мария Винар

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Сертифицированный пластический хирург Шон МакНэлли объяснил моложавую внешность пуэрто-риканского поп-музыканта Энрике Мартина Моралеса, более известного как Рики Мартин. Комментарий эксперта публикует Daily Mail.

Врач проанализировал выступление 54-летнего артиста на Супербоуле и отметил, что он не делал серьезных операций, таких как подтяжка лица и блефаропластика. Однако МакНэлли предположил, что Мартин прибегал к филлерам или липофилингу, поскольку форма и объем средней части лица заметно увеличились.

Специалист уверен, что музыкант не использует ботокс, поскольку его мимика очень подвижна. Но при этом медик считает, что Мартин, помимо филлеров, прибегал к еще одной косметической процедуре. «Учитывая его возраст и тип кожи, он склонен к гиперпигментации. Он определенно предпринимает какие-то меры для борьбы с этим. Вероятно Рики обращается к лазерам для шлифовки кожи», — объяснил собеседник портала.

В декабре 2025 года Рики Мартин опубликовал откровенное фото и удивил фанатов.

