Раскрыты опасные последствия неправильной зарядки iPhone

В ZDNet заявили, что iPhone может заряжать на 100 % вопреки рекомендации Apple

Редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз заявил, что неправильно заряжал свой iPhone 17 Pro Max, и ничего страшного не случилось. Материал опубликован на сайте медиа.

Специалист напомнил, что Apple советует ставить в настройках iPhone ограничение, чтобы аппарат не заряжался больше, чем на 80 процентов. Также в фирме рекомендуют не пользоваться устройством во время жары или холода. По словам журналиста, он неоднократно нарушал все советы, заряжал iPhone 17 Pro Max на 100 процентов и не заметил каких-либо опасных последствий.

«Я использовал и эксплуатировал этот iPhone гораздо интенсивнее, чем любой другой», — признался Кингсли-Хьюз. Он обратил внимание, что за полгода использования батарея смартфона пережила 122 цикла зарядки и при этом максимальная емкость аккумулятор осталась на уровне 100 процентов — это нулевой износ.

Автор пришел к выводу, что современные батареи невероятно надежны и выдерживают множество ненадлежащих условий эксплуатации. «Так что я продолжу заряжать свой нынешний iPhone совершенно неправильными способами. Пожелайте мне удачи!» — заключил журналист.

В конце декабря компания Apple призвала пользователей отказаться от зарядки смартфона в кровати. В фирме заметили, что в этом случае iPhone может перегреться и стать причиной пожара.