Конгресс США рассмотрит связанный с российскими военными законопроект

В США разработали закон для борьбы с военными специалистами России за рубежом

В Конгрессе США началось рассмотрение двухпартийного законопроекта, направленного против российских военных специалистов за рубежом. Об этом сообщает издание The New York Post.

Документ является обновленной версией предыдущего закона. Он предполагает введение санкций и специальных мер против ряда организаций, включая так называемый «Африканский корпус».

Законопроект обязывает Государственный департамент регулярно пересматривать и обновлять соответствующие списки, чтобы в них попадали новые или переименованные группировки. Кроме того, документ усиливает надзор, требуя от генерального контролера предоставлять ежегодные отчеты о структурах командования, сетях финансирования и операциях данных формирований в Венесуэле и других странах Западного полушария.

Ранее стало известно, что власти США подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их реализации пока не наблюдается. В свою очередь, Брюссель также подготовил очередной пакет экономических ограничений. Кроме того, усиливаются меры против так называемого «теневого флота» России. Однако интенсивность этих шагов выглядит, по словам европейских чиновников, довольно слабой. Они также рассказали, что в Европейском союзе растет скептицизм по поводу переговоров о мире на Украине.