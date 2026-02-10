Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

Актриса Кристина Асмус призналась, что боится читать рэп на стихи Бродского

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в фильме «Текст» и сериале «Интерны», заявила о страхе выходить на сцену в необычном амплуа. Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка театра и кино призналась, что вскоре ей придется читать рэп на стихи классика отечественной поэзии Иосифа Бродского.

«Я ссу. Очень. Выходить на сцену 13-го февраля, тем более читать стихи (это сложно, очень). Тем более Бродского, тем более рэп. Тем более культовое "Не выходи из комнаты". Дотронемся до великого», — написала Кристина.

