12:04, 30 января 2026Культура

Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

Актриса Кристина Асмус поздравила мать постом со странной подписью
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в фильме «Текст» и сериале «Интерны», обратилась к своей маме в день ее рождения. Свою публикацию она разместила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Асмус опубликовала архивную фотографию с Радой Викторовной, подписав обращением, в котором многие увидели обиду актрисы на мать.

«Когда-нибудь я перестану тебе доказывать. Надеюсь, обнимемся на полную», — написала она.

В октябре стало известно, что актриса Кристина Асмус рассказала о тяжелом съемочном процессе в новом проекте. Артистка призналась, что во время работы над третьей частью «Холопа» выполняла многие трюки без помощи каскадеров.

